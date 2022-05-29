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Диетолог Гинзбург назвал ускоряющий старение продукт

Диетолог Гинзбург назвал ускоряющий старение продукт

Как сообщает радио Sputnik, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, какой популярный продукт может негативно сказываться на здоровье человека и приводить к преждевременному старению .

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