Диетолог Гинзбург назвал ускоряющий старение продукт

Как сообщает радио Sputnik, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, какой популярный продукт может негативно сказываться на здоровье человека и приводить к преждевременному старению .
Как сообщает радио Sputnik, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, какой популярный продукт может негативно сказываться на здоровье человека и приводить к преждевременному старению .
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