На Сахалине грабители связали сторожа и вынесли 13 литров красной икры

Трое сахалинцев вынесли с территории предприятия 13 литров заготовленной красной икры.В Сахалинской области трое мужчин совершили разбойное нападение на предприятие, они связали охранника и вынесли 130 килограммов солёной икры, сообщили на сайте МВД России.
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