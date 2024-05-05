На китайские процессоры огромный спрос: за первые три месяца 2024 года отгружено столько же CPU Loongson 3A5000 и 3A6000, сколько их отгрузили за весь 2023 год

Китайская Loongson, производитель одноименных процессоров, рассказала о значительном росте поставок CPU на домашнем рынке: за первый квартал отгружено столько же CPU Loongson 3A5000 и 3A6000, сколько отгрузили их за весь прошлый год.
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