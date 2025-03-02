Bild: посланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Американское правительство не будет напрямую вовлечено в сделку.Ричард Гренелл, специальный представитель президента Трампа, неоднократно посещал Швейцарию для обсуждения вопросов, связанных с «Северными потоками».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии