За минувшую неделю от ударов ВСУ погибли 46 россиян, включая 2 детей

За минувшую неделю с 31 августа по 6 сентября жертвами ударов украинских вооруженных формирований стали 46 мирных граждан России, в том числе, двое детей.
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