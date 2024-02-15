В Госдуме и СФ заявили, что Россия может остановить экспорт самолетов

ну ...мы же открыты для сотрудничества и договорённостей западными странами ...🥸

Александр Каблучко

Бизнес и ничего личного. Гитлеру все страны всю войну стратегические материалы и оборудование продавали. И СССР через третьи страны продавал бы, но нечего было. А сейчас тем более, бизнес диктует политику