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В Госдуме и СФ заявили, что Россия может остановить экспорт самолетов

В Госдуме и СФ заявили, что Россия может остановить экспорт самолетов

После обысков в Росавиации и дела о выводе из-под юрисдикции РФ десятков самолетов и вертолетов страна может изменить подход к экспорту отечественной авиатехники, заявил NEWS.

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Комментарии
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Астон Мартин
ну ...мы же открыты для сотрудничества и договорённостей западными странами ...🥸
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19 час.
Александр Каблучко
Бизнес и ничего личного. Гитлеру все страны всю войну стратегические материалы и оборудование продавали. И СССР через третьи страны продавал бы, но нечего было. А сейчас тем более, бизнес диктует политику
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19 час.
Астон Мартин
с одной стороны граждане и народ , с другой спекулянты гребаные , и интересы совершенно различны ...
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19 час.

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