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Царьград

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"Мы воздержимся": Миронов не поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта

"Мы воздержимся": Миронов не поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта

"Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) решила не поддерживать 11 из 26 кандидатур в состав нового кабмина во время голосования 12 мая.

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