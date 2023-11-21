Самые амбициозные цели СССР: какие из них он выполнил

Советский Союз был первым социалистическим государством, которое ставило далеко идущие цели — от восьмичасового рабочего дня и ежегодного оплачиваемого отпуска до воспитания человека новой формации и колонизации Солнечной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии