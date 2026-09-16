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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о рекорде Гретцки: «Овечкин играет на команду, а успех всегда приходит. Тот уровень и опыт, который есть у Александра, поможет ему провести отличный сезон»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о предстоящем сезоне капитана « Вашингтона » Александра Овечкина.

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