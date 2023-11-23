Жители Нидерландов выбрали своего Жириновского: Вилдерс режет правду-матку

В Нидерландах к власти пришёл ультраправый политик Герт Вилдерс. Наш корреспондент передаёт из Гааги, как жители страны восприняли победу столь неоднозначного кандидата: «Я не смогла проголосовать из-за болезни, но, если честно, тоже проголосовала бы за правых.