Жители Нидерландов выбрали своего Жириновского: Вилдерс режет правду-матку

В Нидерландах к власти пришёл ультраправый политик Герт Вилдерс. Наш корреспондент передаёт из Гааги, как жители страны восприняли победу столь неоднозначного кандидата: «Я не смогла проголосовать из-за болезни, но, если честно, тоже проголосовала бы за правых.
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