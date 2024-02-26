В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

В Нефтеюганске (ХМАО) гости отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги в микрорайоне. На кадрах видно, как дорога в районе перекрыта автомобилями, где один из гостей достал пистолет и выстрелил в небо.
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