Главные торговые пути мира

По каким дорогам в древности возили драгоценности, шелка, продукты и что сегодня стало с легендарными экономическими путями прошлого?Фото: Иван Айвазовский «Варяжская сага — путь из варяг в греки», 1876 год Из варяг в греки Самый важный транспортный маршрут Древней Руси — Путь из варяг в греки.