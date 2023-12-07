Си Цзиньпин призвал ЕС сообща работать над стабильностью в мире

Китай и Евросоюз должны вместе поддерживать глобальную стабильность. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин во время проходящей в Пекине встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.