Си Цзиньпин призвал ЕС сообща работать над стабильностью в мире

Китай и Евросоюз должны вместе поддерживать глобальную стабильность. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин во время проходящей в Пекине встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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