В Италии пенсионерка получила огромный счет за воду

Пожилая итальянка получила огромный счет за воду, из-за которого она сразу же попала в больницу. Катерина Джовинаццо, 88-летняя пенсионерка из Кампороссо (Лигурия), была госпитализирована после приступа паники, когда ей пришел счет за воду на 15 339 евро.