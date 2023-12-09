В Италии пенсионерка получила огромный счет за воду

Пожилая итальянка получила огромный счет за воду, из-за которого она сразу же попала в больницу. Катерина Джовинаццо, 88-летняя пенсионерка из Кампороссо (Лигурия), была госпитализирована после приступа паники, когда ей пришел счет за воду на 15 339 евро.
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