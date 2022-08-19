Полицейские совместно с общественниками в Хабаровском крае вручили школьникам канцелярские наборы

В преддверии Дня знаний сотрудники ОМВД России по Вяземскому району совместно с председателем Общественного совета при отделе полиции Ольгой Панченко приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Помоги пойти учиться».
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