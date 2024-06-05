ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 899 подписчиков

Военнослужащие ВС РФ сбили два снаряда РСЗО HIMARS в зоне СВО

Военнослужащие ВС РФ сбили два снаряда РСЗО HIMARS в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх