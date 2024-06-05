Военнослужащие ВС РФ сбили два снаряда РСЗО HIMARS в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).
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