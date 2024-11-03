Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Не могу так резко "белое-чёрное" оценивать идеологические воззрения разных "слоёв общества". Прошла реакция на "револ...«Меньше чем за 5 ...
  • Людмила
    Нужны доказательства, а иначе это статья за клевету, каждый ребенок мечтал хоть один сезон провести в Артеке.Совсем не рай для...
  • Наталья Иваненко
    Я была в 1967. Самые тёплые воспоминания, лагерь Горный, Янтарная дружина имени Гайдара.Совсем не рай для...

Мигрант сдал на права идеально, но инспектор заподозрил подвох и попросил расстегнуть кофту и вот, что из этого вышло

Мигрант сдал на права идеально, но инспектор заподозрил подвох и попросил расстегнуть кофту и вот, что из этого вышло

Avia.pro - СМИ В Череповце на экзамене по вождению разгорелся настоящий шпионский триллер: мигрант, пытавшийся получить права, вызвал подозрения инспекторов своим необычным поведением и "идеальными ответами" на все вопросы теории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Маргарита Аюкаева
Вот хитрожопые. Но русского Ивана не проведёшь.
Ответить
2 час.
A
Air
Похоже что на эти еврейские шпионские выкрутасы и уловки у тупых азиатов не хватит ума и сообразительности, скорей всего это один из завербованных англожидами черножопых  мигрантов должен был законно легализоваться в России, чтобы в дальнейшем смог без задержаний и арестов совершить террористический акт в каком-то городе или на  объекте в России!!! Таких черножопых мигрантов при задержании нужно доставлять в ФСБ со всей шпионской аппаратурой и документами!!!
Ответить
2 час.
СМ
Станислав Микалаускас
По ходу инспектор не тупой, хоть и аппаратура не при нем
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх