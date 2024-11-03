Avia.pro - СМИ В Череповце на экзамене по вождению разгорелся настоящий шпионский триллер: мигрант, пытавшийся получить права, вызвал подозрения инспекторов своим необычным поведением и "идеальными ответами" на все вопросы теории.
Мигрант сдал на права идеально, но инспектор заподозрил подвох и попросил расстегнуть кофту и вот, что из этого вышло
Комментарии
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Маргарита Аюкаева
Вот хитрожопые. Но русского Ивана не проведёшь.
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2 час.
A
Air
Похоже что на эти еврейские шпионские выкрутасы и уловки у тупых азиатов не хватит ума и сообразительности, скорей всего это один из завербованных англожидами черножопых мигрантов должен был законно легализоваться в России, чтобы в дальнейшем смог без задержаний и арестов совершить террористический акт в каком-то городе или на объекте в России!!! Таких черножопых мигрантов при задержании нужно доставлять в ФСБ со всей шпионской аппаратурой и документами!!!
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2 час.
СМ
Станислав Микалаускас
По ходу инспектор не тупой, хоть и аппаратура не при нем
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1 час.
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