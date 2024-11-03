Мигрант сдал на права идеально, но инспектор заподозрил подвох и попросил расстегнуть кофту и вот, что из этого вышло

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Air

Похоже что на эти еврейские шпионские выкрутасы и уловки у тупых азиатов не хватит ума и сообразительности, скорей всего это один из завербованных англожидами черножопых мигрантов должен был законно легализоваться в России, чтобы в дальнейшем смог без задержаний и арестов совершить террористический акт в каком-то городе или на объекте в России!!! Таких черножопых мигрантов при задержании нужно доставлять в ФСБ со всей шпионской аппаратурой и документами!!!