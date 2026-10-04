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Эксперт назвал минимальный размер больничного в 2027 году

В зависимости от месяца размер минимального дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году составит от 933 до 1 033 рублей.

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