Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами Украинская промышленность старается реализовать возможности по масштабированию дальних ударов.
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Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами Украинская промышленность старается реализовать возможности по масштабированию дальних ударов.
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