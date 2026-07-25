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FiNE NEWS

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SpaceX готовится впервые поймать верхнюю ступень Starship в воздухе во время следующего испытательного полёта

SpaceX планирует новую технологическую операцию: во время четырнадцатого испытательного полёта компания попытается поймать верхнюю ступень космического корабля Starship непосредственно в воздухе с помощью специализированной башни Mechazilla.

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