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Врач Гарсия: Мнение о вреде белого сахара ошибочное

Врач Гарсия: Мнение о вреде белого сахара ошибочное

Диетолог Ботикария Гарсия в интервью изданию ABC высказалась о влиянии сахара на здоровье человека. Специалист отметила, что сахар считается одной из самых популярных добавок к кофе, однако его воздействие на организм нередко оценивается превратно.

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