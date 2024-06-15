Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ложка к обеду и вилка в бок.

Ложка к обеду и вилка в бок.

Доброй ночи, Империя. Начальство сегодня высказалось. Однозначно и прямолинейно, после чего всем стало понятно, что тезис о готовности России к длительному конфликту оказался верен.

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Комментарии
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валерия
Автор просто великолепен! И все это бы Богу в уши!
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1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А что? Хорошее миротворческое предложение и причём во время выдвинутое... чтобы дальше продолжить начатое, так как реакция запада и всех прочих вполне понятна.
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22 час.

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