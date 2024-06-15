Ложка к обеду и вилка в бок.

Автор просто великолепен! И все это бы Богу в уши!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ А что? Хорошее миротворческое предложение и причём во время выдвинутое... чтобы дальше продолжить начатое, так как реакция запада и всех прочих вполне понятна.