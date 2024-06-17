В центре Петербурга из-за хулиганов появился «пенный» фонтан

Разбираться с последствиями предстоит «Водоканалу» Вечером воскресенья, 16 июня, в социальных сетях появились фотографии появились странные фотографии фонтана на Манежной площади в Санкт-Петербурге - он будто «вспенился».
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