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В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку и Макеевке

В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку и Макеевке

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные нанесли удары по Донецку и Макеевке.

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