В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку и Макеевке

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные нанесли удары по Донецку и Макеевке.
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные нанесли удары по Донецку и Макеевке.
Свежие комментарии