Фото: flickr.com/politicontrabajista Американская экономика подошла к опасной черте: госдолг достиг рекордных 40 триллионов долларов.
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