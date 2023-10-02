На продажу выставили Ford Model A выпуска 1929 года. За него предлагают всего 5200 долларов

В США на аукционе Bring a Trailer выставили на продажу Ford Model A образца 1929 года. До конца торгов – два дня, но цена не спешит расти: сейчас за машину, которой скоро исполнится 100 лет, предлагают всего 5200 долларов.
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