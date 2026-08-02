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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о Никишине без контракта: «Будет востребован в НХЛ – 100%. Все связано с запросами агента и финансами»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, что защитник Александр Никишин находится без контракта в НХЛ.

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