СМИ сообщили о планах Катара и Турции заключить контракты на поставки СПГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели 10-е заседание Турецко-Катарского высшего стратегического комитета, на котором договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и двусторонней торговли сжиженным природным газом (СПГ).
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