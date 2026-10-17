Хегсету припомнили, как он уволил генерала, предупреждавшего о нехватке Patriot Американские военные эксперты и действующие офицеры подвергли критике министра обороны Пита Хегсета за отстранение от должности начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа.