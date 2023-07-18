Военное обозрение

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Французский телеканал: Польша и страны Балтии готовятся к вводу своих войск на территорию Украины

Французский телеканал: Польша и страны Балтии готовятся к вводу своих войск на территорию Украины

Пока генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не будет вводить войска на Украину, чтобы не вступать в открытый конфликт с Россией, некоторые страны планируют оказать помощь Киеву.

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