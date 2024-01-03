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В полиции Невьянска провели конкурс ёлочной игрушки

В полиции Невьянска провели конкурс ёлочной игрушки

В преддверии Нового 2024 года в МО МВД России «Невьянский» старшим  дознавателем Любовью Поляковой в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» был объявлен  конкурс елочной игрушки среди детей сотрудников органов внутренних дел.

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