В полиции Невьянска провели конкурс ёлочной игрушки

В преддверии Нового 2024 года в МО МВД России «Невьянский» старшим дознавателем Любовью Поляковой в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» был объявлен конкурс елочной игрушки среди детей сотрудников органов внутренних дел.
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