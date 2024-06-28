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«Расчехлили все Цирконы». Кремль еще раз предупредил США и Украину о скором ответе за атаку на Севастополь

«Расчехлили все Цирконы». Кремль еще раз предупредил США и Украину о скором ответе за атаку на Севастополь

РИА Новости/МО РФСегодня 2,6K прочитали Автор: Мария Баранова Удар Украины по пляжу Севастополя не останется без ответа России, заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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