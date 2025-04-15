«Нет места компромиссам» Что говорят в Израиле о конфликте на Украине, как реагируют на политику Ирана и почему празднуют 9 Мая?

Последние годы Израиль находится в центре внимания мировой общественности. Уже полтора года страна ведет боевые действия против радикальных организаций ХАМАС и «Хезболла», при этом сохраняется угроза эскалации ирано-израильского конфликта.
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