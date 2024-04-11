МЧС создаст 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий

В России в 2024 году разработают 53 новых ГОСТа, которые впервые определят требования к расчету зон затопления, эвакуации жителей, материальных и культурных ценностей, а также хранению средств индивидуальной защиты органов дыхания.
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