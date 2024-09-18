Клуб Роналду остался без тренера, легендарный московский футболист нашел новую работу. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Что в России?Опальный футболист «Химок» может уехать в Первую лигуЕвгений Семенов, Sport24Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о заинтересованности в услугах полузащитника Артура Юсупова, который после ухода из «Химок» находится без команды.
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