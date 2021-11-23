Происшествия

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В краевом центре вынесен приговор обвиняемым в грабеже ювелирного магазина

В ходе следствия установлено, что в июне прошлого года трое хабаровчан ворвались в ювелирный магазин, расположенный в одном из торговых центров Индустриального района краевого центра.

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