Наш потерянный мир

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«Осаждалка с вызывалкой не выросли»: Захарова о намерении главы МИД Британии «вызвать на разговор» Путина

«Осаждалка с вызывалкой не выросли»: Захарова о намерении главы МИД Британии «вызвать на разговор» Путина

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание британской коллеги Лиз Трасс о возможности «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина.

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