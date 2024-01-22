Более 10 тысяч разработчиков присоединились к столичной платформе Mos.Hub

На платформе Mos.Hub зарегистрировалось больше 10 тысяч пользователей. Среди них — разработчики операционных систем и сервисов, представители вузов, веб-студий и школ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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