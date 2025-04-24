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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джекмен о судействе в United Rugby Championship: «Все становится только хуже. Редко бывает неделя, когда я не вижу ошибок судей»

В недавнем матче «Манстера» и «Буллс» судья Андреа Пиярди ошибочно удалил игрока ирландского клуба. «Думаю, все становится только хуже.

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