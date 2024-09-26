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Стрелков оценил смерть Пригожина известной фразой Путина

Стрелков оценил смерть Пригожина известной фразой Путина

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) ответил известной фразой президента России Владимира Путина «она утонула» на вопрос о смерти бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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