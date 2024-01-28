Индия отказывается от российского оружия — Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия после ограничения способности России поставлять боеприпасы и запасные части из-за проведения спецоперации на территории бывшей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии