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Индия отказывается от российского оружия — Reuters

Индия отказывается от российского оружия — Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия после ограничения способности России поставлять боеприпасы и запасные части из-за проведения спецоперации на территории бывшей Украины.

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Афонин Андрей
И это БРИКС?  Рабы англичан всегда остаются рабами англичан! Шведский синдром.
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