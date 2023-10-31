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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Под коркой

Под коркой

Ершик умирал. Знал это, чувствовал. Каждой зудящей, обескровленной клеточкой своего тела. Каждой кусачей, огнем горящей раной.

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Комментарии
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Элла
Перед автором снимаю шляпу! Плакала читая, слава Богу, что счастливый конец!👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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5 д.
Валентина
Замечательный рассказ! Побольше бы таких добрых и сердечных историй, чтобы душа светом доброты наполнялась.
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5 д.
Zoia Goldshtab
Автор!Низкий Вам поклон за такую ДОБРОТУ И КРАСОТУ!!!!
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5 д.

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