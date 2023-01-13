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Ученые определили места для размещения будущей Лунной базы России и Китая

Ученые определили места для размещения будущей Лунной базы России и Китая

Кратер Амундсен / ©NASA Ученые считают, что перспективными местами для размещения Международной научной лунной станции (совместного проекта России и Китая), являются два кратера возле южного полюса естественного спутника Земли — Амундсен и Малаперт.

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