Срок действия чрезвычайной пожароопасности в Крыму продлен до 1 сентября

Местное управление МЧС предупреждает о действии строгих ограничений. По сообщению крымского главка МЧС России, в период с 30 августа по 1 сентября режим чрезвычайной пожарной опасности будет действовать в центральных, западных, восточных и южных районах Крыма, а также в горной местности.