Срок действия чрезвычайной пожароопасности в Крыму продлен до 1 сентября

Местное управление МЧС предупреждает о действии строгих ограничений. По сообщению крымского главка МЧС России, в период с 30 августа по 1 сентября режим чрезвычайной пожарной опасности будет действовать в центральных, западных, восточных и южных районах Крыма, а также в горной местности.
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