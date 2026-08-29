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Вести Севастополь

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Срок действия чрезвычайной пожароопасности в Крыму продлен до 1 сентября

Срок действия чрезвычайной пожароопасности в Крыму продлен до 1 сентября

Местное управление МЧС предупреждает о действии строгих ограничений. По сообщению крымского главка МЧС России, в период с 30 августа по 1 сентября режим чрезвычайной пожарной опасности будет действовать в центральных, западных, восточных и южных районах Крыма, а также в горной местности.

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