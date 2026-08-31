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Орловские новости

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Объём «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году превысит 331 млрд рублей

Объём «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году превысит 331 млрд рублей

Льготная ипотека позволила снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке на 21% ниже общероссийского уровня и увеличить объём строительства втрое.

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