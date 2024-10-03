Лидер РВС: традиции семьи нарушили те, кто призван их охранять

Общество, в котором жива традиция, должно жестко реагировать, когда эта традиция нарушается теми, кто призван ее охранять, заявила лидер организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян 28 сентября в выступлении на I Всероссийском семейном форуме в Санкт-Петербурге 2024.