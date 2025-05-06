Минобороны представило героев спецоперации

Минобороны представило новых героев спецоперации. Младший сержант Сайын Хомушку, действуя в составе мотострелковой группы и рискуя жизнью, оказал первую медицинскую помощь двум раненым сослуживцам и вынес их из-под шквального огня противника.
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