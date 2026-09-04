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Буданов заявил, что советовал Зеленскому не идти на компромиссы по Донбассу

Буданов заявил, что советовал Зеленскому не идти на компромиссы по Донбассу

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов советовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не идти на компромиссы по Донбассу в ходе переговоров в Абу-Даби.

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