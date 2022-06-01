Рецепт приготовления вкуснейшего сырного шницеля на сковороде. Шницель из сыра: пошаговый рецепт предоставлено издательством КП«Попробуйте приготовить шницели и из другого сыра по своему вкусу», — говорят фудблогеры Ася Чудновская и Индира Харбедия.