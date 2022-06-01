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Шницель из сыра: пошаговый рецепт

Шницель из сыра: пошаговый рецепт

Рецепт приготовления вкуснейшего сырного шницеля на сковороде. Шницель из сыра: пошаговый рецепт предоставлено издательством КП«Попробуйте приготовить шницели и из другого сыра по своему вкусу», — говорят фудблогеры Ася Чудновская и Индира Харбедия.

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