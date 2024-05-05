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Закон и Порядок

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В Финляндии предложили запретить доступ России к Калининграду

В Финляндии предложили запретить доступ России к Калининграду

   Директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в депутаты Европарламента от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола предложил ограничить перемещение россиян между Калининградской областью и остальной территорией России.

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